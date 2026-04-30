1 मई को महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते मुंबई में ट्रैफिक रहेगा बाधित, इन रास्तों पर जाने से बचें देश Apr 30, 2026

अगर आप 1 मई को मुंबई में हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। शहर की यातायात पुलिस ने शिवाजी पार्क में होने वाली महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई रास्तों पर आवाजाही बंद रखने का फैसला किया है।

केलुस्कर रोड की उत्तर और दक्षिण दोनों लेन पूरी तरह से बंद रहेंगी। सिद्घिविनायक जंक्शन और पुर्तगाली चर्च जंक्शन के बीच एसके बोले रोड पर यातायात सिर्फ एक तरफा रहेगा। इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें।