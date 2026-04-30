1 मई को महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते मुंबई में ट्रैफिक रहेगा बाधित, इन रास्तों पर जाने से बचें
अगर आप 1 मई को मुंबई में हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। शहर की यातायात पुलिस ने शिवाजी पार्क में होने वाली महाराष्ट्र दिवस परेड के चलते सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई रास्तों पर आवाजाही बंद रखने का फैसला किया है।
केलुस्कर रोड की उत्तर और दक्षिण दोनों लेन पूरी तरह से बंद रहेंगी। सिद्घिविनायक जंक्शन और पुर्तगाली चर्च जंक्शन के बीच एसके बोले रोड पर यातायात सिर्फ एक तरफा रहेगा। इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बना लें।
सावरकर रोड पर आवाजाही सीमित
स्वातंत्र्यवीर सावरकर रोड पर भी आवाजाही सीमित रहेगी, क्योंकि वाहनों को एसके बोले और गोखले रोड जैसे वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जाएगा। आसपास की कई सड़कों पर गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं होगी।
अगर आपके पास सरकारी पास नहीं है, तो आप दादर में कोहिनूर पार्किंग लॉट का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बाहर निकल रहे हैं, तो सड़क पर लगे साइनेज और पुलिस के निर्देशों का ध्यान से पालन करें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के परेड का मजा ले सकें।