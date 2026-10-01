MDR से खत्म हुआ मुफ्त UPI का दौर? 80 प्रतिशत मुंबईकर नाराज, बदलेंगे भुगतान के तरीके

FRTWA और MACCIA जैसे व्यापारिक संगठन इस नियम के विरोध में हैं और 2 अक्टूबर को 'नो UPI डे' मनाने वाले हैं। देशभर में, केवल 17 फीसदी व्यापारी ही इस नए शुल्क को खुद वहन करने को तैयार हैं।

मुंबई में भी अगर यह शुल्क लागू होता है, तो सिर्फ 21 फीसदी लोगों ने UPI का इस्तेमाल जारी रखने की बात कही है। ऐसे में, अब बड़े भुगतान के लिए लोग क्यूआर कोड स्कैन करने के बजाय अपने बटुए का ज्यादा इस्तेमाल करते दिख सकते हैं।