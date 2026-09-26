मुंबई: लग्जरी घरों की कीमतों में 6.2 प्रतिशत बढ़ोतरी, दुनिया के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान

इस लिस्ट में टोक्यो ने सबसे ऊपर जगह बनाई है, जहां कीमतों में 50.7 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, मनीला और दुबई क्रमशः 14.6 और 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उसके बाद रहे। बेंगलुरु और नई दिल्ली भी इस सूची में 12वें और 17वें स्थान पर रहे हैं।

नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने बताया कि मुंबई में प्रीमियम घरों की इतनी मजबूत मांग की वजह उनकी बेहतरीन लोकेशन, अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन और कुछ खास सुविधाएं हैं।