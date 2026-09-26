मुंबई: लग्जरी घरों की कीमतों में 6.2 प्रतिशत बढ़ोतरी, दुनिया के टॉप 10 शहरों में 8वां स्थान
2026 की दूसरी तिमाही के लिए जारी नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में मुंबई ने 8वां स्थान हासिल किया है। इसकी वजह यह है कि यहां उच्च-स्तरीय घरों की कीमतों में 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
यह बढ़ोतरी वैश्विक औसत 2.6 प्रतिशत के दोगुनी से भी ज्यादा है। यह इंडेक्स दुनिया भर के 46 शहरों में लग्जरी प्रॉपर्टी की कीमतों में आ रहे बदलावों को ट्रैक करता है।
टोक्यो में कीमतों में 50.7 प्रतिशत का बड़ा उछाल
इस लिस्ट में टोक्यो ने सबसे ऊपर जगह बनाई है, जहां कीमतों में 50.7 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं, मनीला और दुबई क्रमशः 14.6 और 10.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ उसके बाद रहे। बेंगलुरु और नई दिल्ली भी इस सूची में 12वें और 17वें स्थान पर रहे हैं।
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने बताया कि मुंबई में प्रीमियम घरों की इतनी मजबूत मांग की वजह उनकी बेहतरीन लोकेशन, अच्छी क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन और कुछ खास सुविधाएं हैं।