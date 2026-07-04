मुंबई में बारिश से सड़कें जलमग्न, उड़ानें और लोकल ट्रेनें प्रभावित; स्कूल-कॉलेज बंद

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स्कूल-कॉलेज बंद कराए गए

बृहन्मुंबई नगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेज को दोपहर के सत्र के लिए बंद करा दिया है। BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि शहर में अभी भी बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भरा है। IMD ने दोपहर 1 बजे से 3 घंटों के लिए मुंबई, ठाणे और पुणे के घाट इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।