मुंबई में बारिश से सड़कें जलमग्न, उड़ानें और लोकल ट्रेनें प्रभावित; स्कूल-कॉलेज बंद
क्या है खबर?
मुंबई में मानसून ने हाहाकार मचा दिया है। बीती रात से जारी भारी बारिश के चलते लगभग पूरे शहर में सड़कें जलमग्म हो गई हैं, जिसके चलते जगह-जगह जाम की खबरे हैं। वहीं, पटरियों पर पानी भरने से मुंबई लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लोकल ट्रेनें 15 मिनट तक देरी से चल रही हैं। मुंबई हवाई अड्डे पर कम से कम 4 उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं।
स्कूल
स्कूल-कॉलेज बंद कराए गए
बृहन्मुंबई नगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सभी स्कूल और कॉलेज को दोपहर के सत्र के लिए बंद करा दिया है। BMC ने नागरिकों से अपील की है कि वे घर से तभी निकलें जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि शहर में अभी भी बारिश हो रही है और सड़कों पर पानी भरा है। IMD ने दोपहर 1 बजे से 3 घंटों के लिए मुंबई, ठाणे और पुणे के घाट इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
उड़ानें
कम से कम 4 उड़ानें डायवर्ट
मुंबई हवाई अड्डे पर मौसम के चलते उड़ान संचालन प्रभावित हुआ है। सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 4 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। वहीं, 12-13 विमानों को गो-अराउंड करना पड़ा। इंडिगो ने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि खराब मौसम की स्थिति उड़ानों के शेड्यूल को प्रभावित कर रही है, इसलिए यात्री उड़ानों की स्थिति चेक करते रहें।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें जलभराव से जुड़े वीडियो
Severe waterlogging at Virar 🔴⛈️ #MumbaiRainspic.twitter.com/OBwBfEnhBn— Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) July 4, 2026
मेट्रो
मेट्रो सेवा भी हुई प्रभावित
बारिश के चलते दहिसर ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के बीच चलने वाली मेट्रो लाइन में भी तकनीकी खराबी आ गई है। बताया जा रहा है कि दहिसर ईस्ट और कंदरपाड़ा स्टेशनों के बीच कुछ तकनीकी खराबी आई है। महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMMOCL) ने पुष्टि की कि इस दौरान मेट्रो सेवाएं लगभग 90 मिनट तक रुकी रही। इस दौरान हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है।
जलभराव
लगभग पूरे मुंबई में जलभराव
अंधेरी सबवे में पानी भरने के बाद इसे बंद कर दिया गया है। भांडुप में भारी बारिश के कारण एक निर्माण स्थल ढह गया है। नवी मुंबई में सब्जी मंडी के गेट पर पानी भर गया है। दादर में मीनाताई ठाकरे बाजार में एक पेड़ गिर गया। वसई-विरार में तुलिंज और अलायंस अस्पताल रोड इलाकों में पानी भर गया है। सनपाड़ा के एक अंडरपास में जलभराव हो गया है। दादरा ईस्ट और सायन गांधी मार्केट समेत कई इलाकों में जलभराव।