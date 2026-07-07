बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हुआ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 6,695 करोड़ का मिसिंग लिंक देश Jul 07, 2026

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 6,695 करोड़ रुपये की लागत वाला 'मिसिंग लिंक' सोमवार को बंद करना पड़ा। इसके पीछे की वजह भारी बारिश से हुआ भूस्खलन है। यह भूस्खलन सुरंग नंबर 2 के पास हुआ, जहां एक क्षतिग्रस्त दीवार भी टूट गई। इस घटना के बाद पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाले सारे ट्रैफिक को पुराने हाईवे पर मोड़ना पड़ा। हालांकि, पुराना हाईवे भी बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहा, क्योंकि कई जगह पानी भर गया था और पेड़ भी गिर गए थे। यात्रियों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें।