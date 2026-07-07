बारिश और भूस्खलन के कारण बंद हुआ मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 6,695 करोड़ का मिसिंग लिंक
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का 6,695 करोड़ रुपये की लागत वाला 'मिसिंग लिंक' सोमवार को बंद करना पड़ा। इसके पीछे की वजह भारी बारिश से हुआ भूस्खलन है। यह भूस्खलन सुरंग नंबर 2 के पास हुआ, जहां एक क्षतिग्रस्त दीवार भी टूट गई। इस घटना के बाद पुणे से मुंबई की तरफ जाने वाले सारे ट्रैफिक को पुराने हाईवे पर मोड़ना पड़ा। हालांकि, पुराना हाईवे भी बारिश से बुरी तरह प्रभावित रहा, क्योंकि कई जगह पानी भर गया था और पेड़ भी गिर गए थे। यात्रियों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी यात्रा कुछ समय के लिए टाल दें।
सुरंगें सुरक्षित, बाहरी ढांचे को नुकसान
यह 13.3 किलोमीटर लंबा 'मिसिंग लिंक' दो सुरंगों और भारत के सबसे ऊंचाइ वाले केबल-स्टेड ब्रिज को जोड़ता है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जोखिम भरे खंडाला घाट से बचते हुए यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सके। इसके लिए IIT बॉम्बे ने आधुनिक रॉकफॉल सिस्टम को भी मंजूरी दी थी। हालांकि, लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने अप्रत्याशित ऊंचाइयों से पत्थर गिरा दिए। MSRDC ने इसे 'ईश्वर का कार्य' बताया है। हालांकि, उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि भले ही बाहरी ढांचे को थोड़ा नुकसान पहुंचा है, लेकिन सुरंगों के अंदरूनी हिस्से पूरी तरह सुरक्षित हैं।