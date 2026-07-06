बारिश से मुंबई की सड़कों पर पानी भर गया

महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद; ट्रेनें ठप, 10 की मौत

लेखन गजेंद्र 09:48 am Jul 06, 202609:48 am

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश ने मुंबई और पुणे के बीच आवागमन को लगभग ठप कर दिया है। यहां मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया और जलभराव से नवनिर्मित 'मिसिंग लिंक' की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और यहां से झरना बहने लगा। बारिश के कारण पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने पुणे-मुंबई राजमार्ग पर सोमवार सुबह यातायात रोक दिया गया है। दोनों शहरों के यात्री फंस गए हैं। रेलमार्ग भी बाधित है।