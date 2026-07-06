महाराष्ट्र में भारी बारिश से मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे बंद; ट्रेनें ठप, 10 की मौत
क्या है खबर?
महाराष्ट्र में मानसून की भारी बारिश ने मुंबई और पुणे के बीच आवागमन को लगभग ठप कर दिया है। यहां मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन हो गया और जलभराव से नवनिर्मित 'मिसिंग लिंक' की एक दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और यहां से झरना बहने लगा। बारिश के कारण पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे और पुराने पुणे-मुंबई राजमार्ग पर सोमवार सुबह यातायात रोक दिया गया है। दोनों शहरों के यात्री फंस गए हैं। रेलमार्ग भी बाधित है।
बारिश
राजमार्ग पर यात्रा रद्द करने की सलाह
राज्य राजमार्ग पुलिस ने बताया कि भूस्खलन एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक खंड के पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग पर स्थित खंडाला निकासी पर हुआ है। भूस्खलन से सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और पानी सुरंग में भर गया। राजमार्ग पर एक पेड़ गिरने से बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई, जिससे मार्ग को बंद करना पड़ा। पुलिस ने पुणे-मुंबई और मुंबई-पुणे दोनों दिशाओं में यातायात अगली सूचना तक रोका है और नागरिकों से यात्रा रद्द करने की अपील की है।
ट्रेन
रेलमार्ग भी बुरी तरह प्रभावित, कई ट्रेनें रद्द
मध्य रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के लगभग 3.05 बजे, कर्जत-लोनावला भोर घाट खंड में ठाकुरवाड़ी के पास, खंडाला और मंकी हिल के बीच भूस्खलन हुआ है। रायगढ़ जिले में ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल लूप केबिन के बीच भूस्खलन के कारण 16 ट्रेनें रद्द हैं और कई ट्रेनों का मार्ग बदला गया। रद्द की गई ट्रेनों में CSMT-पुणे इंद्रायणी एक्सप्रेस, पुणे-सीएसएमटी सिंहगढ़ एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस, डेक्कन एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन, प्रगति एक्सप्रेस और धुले एक्सप्रेस शामिल हैं।
बारिश
स्कूलों में छुट्टी की गई
भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने सोमवार को बारिश की संभावना देखते हुए मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है । बारिश के कारण मुंबई, पुणे, ठाणे और पालघर जिलों के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में सोमवार को छुट्टी घोषित कर दी है। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) ने पुणे-मुंबई और मुंबई-पुणे राजमार्ग पर यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।
ट्विटर पोस्ट
मिसिंग लिंक बना झरना
मिसिंग लिंक मलबा हटाने का काम ज़ोरों से शुरू pic.twitter.com/ipQ8NknCok— Jayprrakash Singh (@jayprakashindia) July 6, 2026
जानकारी
मई में हुआ है मिसिंग लिंक का उद्घाटन
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर 7,000 करोड़ के 'मिसिंग लिंक' परियोजना का उद्घाटन 1 मई, 2026 महाराष्ट्र दिवस के दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था। यह 13.3 किलोमीटर लंबा मार्ग खंडाला घाट को बायपास करता है। अब इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं।