मुंबई पुलिस ने 1,500 CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR

अगर औपचारिक आरोप लगते हैं, तो इन प्रदर्शनकारियों को अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा, जो इनमें से बहुतों के लिए नया अनुभव होगा। महाराष्ट्र में पहले हुए विरोध प्रदर्शनों के कई मामले अक्सर तब वापस ले लिए जाते थे जब किसी को गंभीर चोट न आई हो या संपत्ति का ज्यादा नुकसान न हुआ हो। हालांकि, मामला लंबित होने से पासपोर्ट बनवाने, नौकरी के लिए पुलिस सत्यापन या विदेश में पढ़ाई के आवेदनों में काफी दिक्कत आ सकती है। वकीलों का कहना है कि वे इस बार भी इन मामलों को वापस करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।