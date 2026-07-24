मुंबई पुलिस ने 1,500 CJP प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज की FIR
मुंबई पुलिस ने हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनों के बाद करीब 1,500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिनमें ज्यादातर युवा प्रदर्शनकारी शामिल हैं। इस बार पुलिस ने सिर्फ आयोजकों को नामजद करने के बजाय, बहुत से लोगों को सीधे तौर पर नामजद किया है। इन प्रदर्शनकारियों पर गैर-कानूनी सभा जैसी जमानती धाराएं लगाई गई हैं और उन्हें जांच में पुलिस का सहयोग करना होगा।
प्रदर्शनकारियों को करना पड़ सकता है प्रशासनिक देरी का सामना
अगर औपचारिक आरोप लगते हैं, तो इन प्रदर्शनकारियों को अदालती कार्यवाही से गुजरना पड़ेगा, जो इनमें से बहुतों के लिए नया अनुभव होगा। महाराष्ट्र में पहले हुए विरोध प्रदर्शनों के कई मामले अक्सर तब वापस ले लिए जाते थे जब किसी को गंभीर चोट न आई हो या संपत्ति का ज्यादा नुकसान न हुआ हो। हालांकि, मामला लंबित होने से पासपोर्ट बनवाने, नौकरी के लिए पुलिस सत्यापन या विदेश में पढ़ाई के आवेदनों में काफी दिक्कत आ सकती है। वकीलों का कहना है कि वे इस बार भी इन मामलों को वापस करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।