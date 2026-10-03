क्या है 65 करोड़ का मीठी नदी घोटाला, जिसमें गिरफ्तार हुए अभिनेता डीनो मोरिया?

इस मामले में कदम और जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभिनेता डीनो मोरिया से भी पूछताछ की गई है, क्योंकि उनके केतन कदम से लगातार संपर्क में रहने की बात सामने आई है।

डीनो मोरिया का कहना है कि उनके पास 'छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है' और वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इसमें क्यों घसीटा जा रहा है।" अब प्रवर्तन निदेशालय (ED) मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। पैसा कहां-कहां लगाया गया, इसका पता लगाने के लिए साल 2025 में मुंबई और कोच्चि में कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है।