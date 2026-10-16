CJP को मुंबई में रैली निकलने की मंजूरी, दिल्ली में दिपके ने सरकार को बताया 'अघोषित इमरजेंसी'

मुंबई पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को इस शुक्रवार आजाद मैदान में अपनी 'लहरा दो तिरंगा' रैली निकालने की इजाजत दे दी है। इसी बीच, CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके दिल्ली में हिरासत में लिए जाने को लेकर परेशान हैं।

दिल्ली में पुलिस पहले ही जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी के दो नेताओं को हिरासत में ले चुकी है। इन सबके बावजूद, दिपके ने सेंट्रल पार्क में मार्च निकालने की योजना बनाई है, भले ही अधिकारियों ने इसे "प्रशासनिक कारणों" का हवाला देते हुए बंद कर दिया हो।