मुंबई के शिवाजी पार्क में बिना इजाजत रैली पड़ी महंगी, आयोजकों पर FIR दर्ज

मुंबई पुलिस ने 2 अक्टूबर को शिवाजी पार्क में हुई कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की रैली के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस प्रदर्शन को आयोजित किया था, जिसमें करीब 400-500 लोग शामिल हुए थे। इसमें मतदाता सूची में गड़बड़ियों का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई थी। यह शिकायत शिवाजी पार्क में ही रहने वाली वकील सिद्दी देओलेकर ने दर्ज कराई है।