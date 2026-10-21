मुंबई: 10 साल की बच्ची पर 18 महीने की मासूम की हत्या का आरोप, FIR दर्ज

CCTV फुटेज में कथित तौर पर दिख रहा है कि 10 साल की लड़की, छोटी बच्ची को लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। इसके बाद उसने कथित रूप से उसे एक खुली सीढ़ी से नीचे धकेल दिया।

छोटी बच्ची के माता-पिता का यह भी आरोप है कि आरोपी लड़की के परिवार ने कैमरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वे अपना घर छोड़कर चले गए थे। फिलहाल, आरोपी लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा गया था और अब वह अपने माता-पिता के साथ है। वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।