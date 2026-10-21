मुंबई: 10 साल की बच्ची पर 18 महीने की मासूम की हत्या का आरोप, FIR दर्ज
मुंबई में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां 14 अक्टूबर को गोरेगांव ईस्ट की एक बिल्डिंग में 18 महीने की बच्ची की गिरने से मौत हो गई थी।
इस घटना के बाद पुलिस ने 10 साल की एक लड़की के खिलाफ हत्या का FIR दर्ज किया है। पहले इसे एक हादसा माना जा रहा था, लेकिन जब छोटी बच्ची की मां ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने CCTV फुटेज देखा, तो यह मामला और भी गंभीर हो गया।
CCTV में कथित तौर पर बच्ची को धक्का देती दिखी लड़की
CCTV फुटेज में कथित तौर पर दिख रहा है कि 10 साल की लड़की, छोटी बच्ची को लिफ्ट की तरफ ले जा रही थी। इसके बाद उसने कथित रूप से उसे एक खुली सीढ़ी से नीचे धकेल दिया।
छोटी बच्ची के माता-पिता का यह भी आरोप है कि आरोपी लड़की के परिवार ने कैमरों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और वे अपना घर छोड़कर चले गए थे। फिलहाल, आरोपी लड़की को काउंसलिंग के लिए भेजा गया था और अब वह अपने माता-पिता के साथ है। वहीं, पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि पता चल सके कि आखिर हुआ क्या था।