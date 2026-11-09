मुंबई के राम मंदिर में 'अवैध' घुसपैठ और तोड़फोड़; 2 गिरफ्तार, 15 पर FIR

शनिवार शाम को मुंबई के आरे इलाके में स्थित राम मंदिर में कुछ लोग बिना इजाजत घुस गए। खबर है कि उन लोगों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड को लाइट जलाने को लेकर धमकाया।

इसके बाद उन्होंने मंदिर में आरती की और निकलने से पहले एक बोर्ड और एक धार्मिक बैनर को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।