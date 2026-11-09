मुंबई के राम मंदिर में 'अवैध' घुसपैठ और तोड़फोड़; 2 गिरफ्तार, 15 पर FIR
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शनिवार शाम को मुंबई के आरे इलाके में स्थित राम मंदिर में कुछ लोग बिना इजाजत घुस गए। खबर है कि उन लोगों ने मंदिर के सुरक्षा गार्ड को लाइट जलाने को लेकर धमकाया।
इसके बाद उन्होंने मंदिर में आरती की और निकलने से पहले एक बोर्ड और एक धार्मिक बैनर को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस ने अब तक इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
ऑनलाइन पोस्ट को लेकर 15 लोगों पर मामला दर्ज
वहीं, पुलिस ने 15 और लोगों पर भी मामला दर्ज किया है। इन पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नफरत फैलाने और लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उकसाने का आरोप है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस का कहना है कि वे अभी भी मामले की जांच कर रहे हैं।