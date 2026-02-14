मुंबई में मेट्रो पिलर का हिस्सा ऑटो पर गिरा, एक की मौत और कई लोग घायल

घटना

कब और कहां हुई घटना?

घटना जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास की है। पुलिस को घटना की सूचना दोपहर 12:20 बजे मिली। हादसे में ऑटो में सवार 3 से 4 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं, पिलर की चपेट में आई कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। BMC ने कहा, "दोपहर 12.20 बजे जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास मेट्रो पिलर का एक हिस्सा टूटकर रिक्शा पर गिर गया। 3-4 लोगों के घायल होने की संभावना है।"