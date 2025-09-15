मुंबई मोनोरेल सेवा हुई प्रभावित (तस्वीर: एक्स/@RashtraVaani25)

मुंबई मोनोरेल सेवा तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुकी, 17 यात्रियों को बचाया गया

लेखन गजेंद्र 03:52 pm Sep 15, 202503:52 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चलने वाली मोनोरेल सेवाएं सोमवार सुबह कुछ घंटे के लिए बाधित हो गई, जिससे 17 यात्री ट्रेन के अंदर फंस गए। ट्रेन सुबह लगभग 7:15 बजे एंटॉप हिल बस डिपो और जीटीबीएन स्टेशनों के बीच वडाला में आकर अचानक रुकी थी, जिसका कारण बिजली आपूर्ति में खराबी बताई जा रही है। घटना के समय ट्रेन से 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, 2 घंटे बाद सेवा फिर से शुरू हो गई।