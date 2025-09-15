LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / मुंबई मोनोरेल सेवा तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुकी, 17 यात्रियों को बचाया गया
मुंबई मोनोरेल सेवा तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुकी, 17 यात्रियों को बचाया गया
मुंबई मोनोरेल सेवा हुई प्रभावित (तस्वीर: एक्स/@RashtraVaani25)

मुंबई मोनोरेल सेवा तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुकी, 17 यात्रियों को बचाया गया

लेखन गजेंद्र
Sep 15, 2025
03:52 pm
क्या है खबर?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चलने वाली मोनोरेल सेवाएं सोमवार सुबह कुछ घंटे के लिए बाधित हो गई, जिससे 17 यात्री ट्रेन के अंदर फंस गए। ट्रेन सुबह लगभग 7:15 बजे एंटॉप हिल बस डिपो और जीटीबीएन स्टेशनों के बीच वडाला में आकर अचानक रुकी थी, जिसका कारण बिजली आपूर्ति में खराबी बताई जा रही है। घटना के समय ट्रेन से 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, 2 घंटे बाद सेवा फिर से शुरू हो गई।

हादसा

अग्निशमन टीम को भी बुलाया गया

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 7:45 बजे तक सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित निकाल लिया गया था, यात्रियों को चेंबूर से आई एक दूसरी ट्रेन में बिठाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सुबह 9:30 बजे तक, पूरी लाइन पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गईं थीं। घटना की सूचना अग्निशमन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी।

ट्विटर पोस्ट

मुंबई में बीच रास्ते में अटकी मोनोरेल

जानकारी

बारिश के दौरान भी फंस गए थे यात्री

अगस्त में मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण मोनोरेल सेवा प्रभावित हुई थी। तब भी ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई थी, जिसके बाद अग्निशमन दल की मदद से क्रेन के जरिए यात्रियों को बारी-बारी करके निकाला गया था।