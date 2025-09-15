मुंबई मोनोरेल सेवा तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में रुकी, 17 यात्रियों को बचाया गया
क्या है खबर?
महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में चलने वाली मोनोरेल सेवाएं सोमवार सुबह कुछ घंटे के लिए बाधित हो गई, जिससे 17 यात्री ट्रेन के अंदर फंस गए। ट्रेन सुबह लगभग 7:15 बजे एंटॉप हिल बस डिपो और जीटीबीएन स्टेशनों के बीच वडाला में आकर अचानक रुकी थी, जिसका कारण बिजली आपूर्ति में खराबी बताई जा रही है। घटना के समय ट्रेन से 17 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हालांकि, 2 घंटे बाद सेवा फिर से शुरू हो गई।
हादसा
अग्निशमन टीम को भी बुलाया गया
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के एक प्रवक्ता ने बताया कि सुबह 7:45 बजे तक सभी यात्रियों को ट्रेन से सुरक्षित निकाल लिया गया था, यात्रियों को चेंबूर से आई एक दूसरी ट्रेन में बिठाया गया। प्रवक्ता ने कहा कि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, सुबह 9:30 बजे तक, पूरी लाइन पर सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गईं थीं। घटना की सूचना अग्निशमन टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई थी।
ट्विटर पोस्ट
मुंबई में बीच रास्ते में अटकी मोनोरेल
#WATCH मुंबई(महाराष्ट्र): मुंबई के वडाला इलाके में तकनीकी खराबी के कारण एक मोनोरेल रुक गई।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 15, 2025
MMRDA के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया, "वडाला में मोनोरेल में तकनीकी खराबी आने के बाद 17 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। यात्रियों को सुबह 7:45 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया।" pic.twitter.com/kEgKUp8Vlq
जानकारी
बारिश के दौरान भी फंस गए थे यात्री
अगस्त में मुंबई में लगातार हो रही बारिश के कारण मोनोरेल सेवा प्रभावित हुई थी। तब भी ट्रेन बीच रास्ते में रुक गई थी, जिसके बाद अग्निशमन दल की मदद से क्रेन के जरिए यात्रियों को बारी-बारी करके निकाला गया था।