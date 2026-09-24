गणपति विसर्जन पर मुंबई में रातभर चलेगी मेट्रो और लोकल ट्रेन

भीड़ को नियंत्रित करने और मुंबई के मशहूर ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, सेंट्रल रेलवे ने त्योहार के दौरान 22 विशेष रात की उपनगरीय सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है।

इनमें 25 और 26 सितंबर को सीएसएमटी और कल्याण/ठाणे के बीच मेन लाइन सेवाएं होंगी, साथ ही सीएसएमटी और पनवेल के बीच 4 हार्बर लाइन सेवाएं भी शामिल हैं। विसर्जन की रात को हार्बर लाइन पर सीएसएमटी और पनवेल के बीच 4 अतिरिक्त सेवाएं मिलेंगी।

वहीं, वेस्टर्न रेलवे ने चर्चगेट से विरार के लिए 12 और ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जो हर स्टेशन पर रुकेंगी। इन सभी अतिरिक्त सेवाओं का मकसद यही है कि विसर्जन के बाद शहर भर में फैलने वाली भीड़ के बीच यात्रियों को घर लौटने में आसानी हो।