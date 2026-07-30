मुंबई में यलो, पालघर में ऑरेंज अलर्ट: गरज-चमक और हवाओं संग मूसलाधार बारिश का खतरा

मुंबई के लिए एक जरूरी खबर है। 30 जुलाई से शहर में गरज-चमक, बिजली गिरने की संभावना और भारी बारिश के साथ-साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।

वहीं पालघर के लिए 31 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां मुंबई से भी ज्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मौसम पर जरूर नजर बनाए रखें।