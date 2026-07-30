मुंबई में यलो, पालघर में ऑरेंज अलर्ट: गरज-चमक और हवाओं संग मूसलाधार बारिश का खतरा
मुंबई के लिए एक जरूरी खबर है। 30 जुलाई से शहर में गरज-चमक, बिजली गिरने की संभावना और भारी बारिश के साथ-साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं चलने का अनुमान है, जिसके लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है।
वहीं पालघर के लिए 31 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, जहां मुंबई से भी ज्यादा बारिश की उम्मीद जताई गई है। ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो मौसम पर जरूर नजर बनाए रखें।
कई जिले ऑरेंज अलर्ट के अंतर्गत
बारिश का यह अलर्ट सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं है। रायगड, धुले, नासिक, नागपुर, अमरावती और पुणे के पहाड़ी इलाकों में भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासकर जलगांव में तो बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। दूसरी ओर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और पुणे के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।
ओडिशा पर बना डिप्रेशन लाएगा और बारिश
मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, ओडिशा के ऊपर एक गहरा डिप्रेशन बना हुआ है। इसी वजह से अरब सागर से नमी आ रही है, और यह डिप्रेशन जैसे-जैसे मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा, वैसे-वैसे और ज्यादा बारिश की उम्मीद है।
हालांकि हाल ही में मुंबई में सिर्फ हल्की फुहारें ही पड़ीं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस जुलाई में मुंबई के उपनगरीय इलाकों में सामान्य से कहीं ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है, जो अब तक 1490 मिलीमीटर पहुंच चुकी है।