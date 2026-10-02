फ्लाईदुबई घटना: पायलट मच्छार के मुंबई स्थित घर के बाहर जुटे लोग, मनाया जश्न

मुंबई में लोग पायलट स्मित मच्छार के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। उन्होंने दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक उड़ान में 170 से ज्यादा लोगों की जान बचाई थी। उनकी इस बहादुरी की खबर फैलते ही लोग उनका आभार जताने के लिए वहां जमा होने लगे।

यह सब तब हुआ जब विमान के सह-पायलट ने उसे क्रैश करने की कोशिश की। चाकू से हमला होने के बाद भी मच्छर ने बहादुरी दिखाते हुए अपने सह-पायलट के इरादों को नाकाम कर दिया। विमान करीब 30 सेकंड में लगभग 14,000 फीट नीचे आ गया था, लेकिन उन्होंने सूझबूझ से उसे बचा लिया।