अंधेरी के रेस्टोरेंट में आपातकालीन निकास को बनाया रसोई घर, जिंदगी से हो रहा खिलवाड़

अंधेरी के रेस्टोरेंट में आपातकालीन निकास को बनाया रसोई घर, जिंदगी से हो रहा खिलवाड़
दिल्ली में एक दर्दनाक आग लगने से 21 लोगों की जान जाने के बाद मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) ने शुक्रवार को अंधेरी पश्चिम में 2 हफ्तों का सुरक्षा अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान का मकसद अंधेरी पश्चिम के व्यावसायिक इलाकों में सुरक्षा जांच करना है। टीमें दुकानों का दौरा कर जांच कर रही हैं कि क्या फायर एक्सटिंग्विशर सही से काम कर रहे हैं, अलार्म लगे हैं और आपातकालीन निकास रास्ते साफ हैं। वे यह सुनिश्चित कर रही हैं कि सभी नियमों का पालन हो।
आग से बचाव के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए रेस्टोरेंट
फायर ब्रिगेड ने 5 मशहूर रेस्टोरेंट को आग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। ये रेस्टोरेंट हैं वॉकमेन बार, बोरा बोरा, चाइना गेट, कारवां सराय और होमटाउन। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट ने तो आपातकालीन निकासी क्षेत्रों को ही रसोई घर में बदल दिया था, जिससे बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे। MFB ने इन जगहों से LPG सिलेंडर और रसोई का सामान जब्त कर लिया है और अब इन रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, ताकि लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके।