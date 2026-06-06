अंधेरी के रेस्टोरेंट में आपातकालीन निकास को बनाया रसोई घर, जिंदगी से हो रहा खिलवाड़

आग से बचाव के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए रेस्टोरेंट

फायर ब्रिगेड ने 5 मशहूर रेस्टोरेंट को आग सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा। ये रेस्टोरेंट हैं वॉकमेन बार, बोरा बोरा, चाइना गेट, कारवां सराय और होमटाउन। इनमें से कुछ रेस्टोरेंट ने तो आपातकालीन निकासी क्षेत्रों को ही रसोई घर में बदल दिया था, जिससे बाहर निकलने के रास्ते बंद हो गए थे। MFB ने इन जगहों से LPG सिलेंडर और रसोई का सामान जब्त कर लिया है और अब इन रेस्टोरेंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, ताकि लोगों की सुरक्षा पक्की हो सके।