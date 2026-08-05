बच्चों के मिड-डे मील में कांच, मुंबई FDA ने आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस निलंबित किया
मुंबई के खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने घाटकोपर के एक स्कूल में छात्रों को दिए जाने वाले खाने में कांच के छोटे टुकड़े मिलने की शिकायत के बाद `श्रुति महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था` का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह मामला एक विपक्षी पार्षद ने उठाया था। इस घटना से लगभग 3,000 छात्र प्रभावित हुए हैं, जो स्कूल में मिलने वाले इन्हीं मिड-डे मील पर निर्भर रहते हैं।
FDA को रसोई में गंदगी और लापरवाही मिली
सप्लायर की विक्रोली स्थित रसोई में FDA की टीम को जांच के दौरान साफ-सफाई में भारी लापरवाही मिली। यहां कच्चे चावलों को कीड़े-मकोड़ों से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रसोई का फर्श भी जगह-जगह से टूटा हुआ था और पानी के बर्तन भी बिना ढक्कन के रखे गए थे।
यह घटना कुछ ही दिन पहले `तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला` का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद सामने आई है। `तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला` पर भी इसी तरह की सुरक्षा में चूक का आरोप था। ये दोनों मामले साफ बताते हैं कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की साफ-सफाई और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना कितना जरूरी है।