बच्चों के मिड-डे मील में कांच, मुंबई FDA ने आपूर्तिकर्ता का लाइसेंस निलंबित किया

सप्लायर की विक्रोली स्थित रसोई में FDA की टीम को जांच के दौरान साफ-सफाई में भारी लापरवाही मिली। यहां कच्चे चावलों को कीड़े-मकोड़ों से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। रसोई का फर्श भी जगह-जगह से टूटा हुआ था और पानी के बर्तन भी बिना ढक्कन के रखे गए थे।

यह घटना कुछ ही दिन पहले `तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला` का लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद सामने आई है। `तिवारी ब्रदर्स मिठाईवाला` पर भी इसी तरह की सुरक्षा में चूक का आरोप था। ये दोनों मामले साफ बताते हैं कि बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की साफ-सफाई और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना कितना जरूरी है।