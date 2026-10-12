मुंबई में रोजाना आ रही 50 करोड़ लीटर पानी की कमी, 10 प्रतिशत कटौती का फरमान जारी

इस कमी से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 16 अक्टूबर से पानी की आपूर्ति में 10 प्रतिशत की कटौती का आदेश दिया है। दरअसल, इस बार मानसून में कम बारिश हुई, जिस वजह से जलाशयों में पानी का स्तर काफी कम हो गया है। बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने इस समस्या से निपटने के लिए 6 बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाते हैं, तो मुंबई को हर दिन 3 अरब लीटर से ज्यादा पानी मिल पाएगा। अगर इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा नहीं किया गया, तो आने वाले सालों में मुंबई की बढ़ती पानी की जरूरत को पूरा करना बेहद मुश्किल हो जाएगा।