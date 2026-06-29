मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश, 4 घंटे में पानी-पानी हुई मायानगरी

अंधेरी सबवे में पानी भरा, मुंबई का ट्रैफिक जाम

बारिश इतनी तेज थी कि अंधेरी सबवे जैसे कई महत्वपूर्ण रास्ते पानी में डूब गए। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम लग गया और रोजाना यात्रा करने वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुलुंड में LBS मार्ग जैसे इलाकों में भी भारी जलभराव देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे तक सांताक्रूज में 103 मिलीमीटर और कोलाबा में 30.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी उपनगरों में औसतन सबसे अधिक 113 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में अभी भी पानी भरा रहा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।