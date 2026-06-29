मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश, 4 घंटे में पानी-पानी हुई मायानगरी
मुंबई में सोमवार को 4 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। इस दौरान मुलुंड (160 मिलीमीटर), वर्सोवा (157 मिलीमीटर) और मानखुर्द (123 मिलीमीटर) जैसे उपनगरीय इलाकों में सबसे ज्यादा पानी बरसा। वहीं, शहर के दक्षिणी हिस्सों में बारिश थोड़ी कम रही, जहां वर्ली में 53 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। ठाणे और नवी मुंबई जैसे पड़ोसी इलाकों में भी अच्छी-खासी बारिश देखने को मिली।
अंधेरी सबवे में पानी भरा, मुंबई का ट्रैफिक जाम
बारिश इतनी तेज थी कि अंधेरी सबवे जैसे कई महत्वपूर्ण रास्ते पानी में डूब गए। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम लग गया और रोजाना यात्रा करने वालों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मुलुंड में LBS मार्ग जैसे इलाकों में भी भारी जलभराव देखने को मिला। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 8:30 बजे तक सांताक्रूज में 103 मिलीमीटर और कोलाबा में 30.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में पूर्वी उपनगरों में औसतन सबसे अधिक 113 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में अभी भी पानी भरा रहा और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।