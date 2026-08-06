मुंबई के ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों पर भाषा का इम्तेहान, क्या 15 अगस्त तक सीख पाएंगे मराठी?

मुंबई के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर नई शर्त लागू होने से पहले फटाफट थोड़ी-बहुत मराठी सीख रहे हैं। इस नियम के तहत, 15 अगस्त, 2026 तक सभी ड्राइवरों के लिए मराठी जानना जरूरी होगा। राज्य सरकार चाहती है कि कमर्शियल और पब्लिक सर्विस वाहन चलाने वाले लोग, जैसे ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-आधारित कैब चलाने वाले ड्राइवर, आसानी से मराठी बोल सकें।

इसी वजह से पूरे शहर में, साकी नाका समेत कई जगहों पर, मराठी सिखाने के क्रैश कोर्स चल रहे हैं।