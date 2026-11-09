दिवाली पर बच्चों की सांसों पर मंडराया संकट, डॉक्टरों ने दी धुएं से बचने की गंभीर चेतावनी

दिवाली का त्योहार शुरू हो चुका है, ऐसे में मुंबई के डॉक्टर सभी को याद दिला रहे हैं कि पटाखों का धुआं बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। पटाखों से फैलने वाला यह अतिरिक्त प्रदूषण सांस की बीमारियों को बढ़ा सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ माता-पिता को सलाह दे रहे हैं कि वे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, ताकि बच्चों की सेहत पर कोई बुरा असर न पड़े।