मुंबई हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 7 मई 2026 को रनवे 6 घंटे बंद, ऐसे बनाएं यात्रा की योजना देश May 05, 2026

अगर आप मुंबई से उड़ान भरने या पहुंचने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे 7 मई, 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। मानसून से पहले रखरखाव के लिए यह 6 घंटे की बंदी रखी जाएगी, ताकि हवाई अड्डे का संचालन सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौरान न तो यात्रियों वाली और न ही मालवाहक कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी।