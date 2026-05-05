मुंबई हवाई यात्रियों के लिए जरूरी खबर: 7 मई 2026 को रनवे 6 घंटे बंद, ऐसे बनाएं यात्रा की योजना
अगर आप मुंबई से उड़ान भरने या पहुंचने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दोनों रनवे 7 मई, 2026 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगे। मानसून से पहले रखरखाव के लिए यह 6 घंटे की बंदी रखी जाएगी, ताकि हवाई अड्डे का संचालन सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रहे। इस दौरान न तो यात्रियों वाली और न ही मालवाहक कोई भी उड़ान संचालित नहीं होगी।
मुंबई हवाई अड्डे पर उड़ानों के रद्द होने की आशंका
रनवे बंद होने के कारण कई उड़ानों के रद्द होने की आशंका है। हवाई अड्डा प्रबंधन ने सभी यात्रियों और कार्गो भेजने वाली कंपनियों से आग्रह किया है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति पहले से ही जांच लें और अपनी यात्रा की योजना उसी हिसाब से बनाएं। यह नियमित रख-रखाव हवाई अड्डे को व्यस्त मानसून के मौसम के लिए पूरी तरह तैयार रखता है, जिससे आप समय पर जानकारी पाकर यात्रा की किसी भी दिक्कत से बच सकते हैं।