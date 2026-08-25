मुंबई में मराठी भाषा के नियम के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे कैब चालक

मुंबई में मराठी भाषा के नियम के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे कैब चालक

लेखन गजेंद्र 05:59 pm Aug 25, 202605:59 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई जिलों में कैब और टैक्सी चालकों को अनिवार्य तौर पर मराठी भाषा सीखने को कहा गया है, जिसके खिलाफ कैब चालक बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए हैं। मोबाइल कैब एग्रीगेटर ऐप का उपयोग करके कैब चलाने वाले 4 कैब ड्राइवरों ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। अधिवक्ता विवेक शुक्ला के जरिए दायर याचिका पर तत्काल निर्देश प्राप्त करने के लिए 27 अगस्त को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुनवाई करेंगे।