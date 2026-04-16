8 साल बाद मुंबई में पेड़ों की 'महागणना', हरियाली का सच बताएगी नई तकनीक देश Apr 16, 2026

आठ साल के लंबे इंतजार के बाद, मुंबई की बीएमसी अगले हफ्ते पूरे शहर में एक बड़ी पेड़ जनगणना शुरू करने जा रही है। पेड़ों की सही और सटीक गिनती के लिए नई तकनीक और जानकारों की मदद ली जा रही है। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग डेढ़ साल का समय लगेगा। वहीं, बीएमसी मानसून की तैयारियों में भी जुटी है, जिसके तहत 45,000 से भी ज़्यादा पेड़ों की छंटाई की जा रही है और खतरनाक टहनियों को काटा जा रहा है, ताकि शहर सुरक्षित रहे।