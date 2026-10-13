मुंबई में अब सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, BMC ने दिया कीमत बढ़ाने का नया प्रस्ताव

दरअसल, इन शौचालयों को चलाने वाली प्राइवेट एजेंसियां और NGO सफाई और रखरखाव के खर्चों से जूझ रहे हैं। शहर के 846 कॉम्प्लेक्स में ऐसे शौचालय हैं। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि फीस बढ़ाने से वे खर्चों का बेहतर तरीके से इंतजाम कर पाएंगे। इसके अलावा, BMC कई शौचालयों का नवीनीकरण करने और उनमें डिजिटल निगरानी लगाने की भी योजना बना रही है। हालांकि, करीब 8,173 सामुदायिक शौचालय परिसरों पर अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस योजना को लागू होने से पहले अभी शहरी समूह के नेताओं से हरी झंडी मिलना बाकी है।