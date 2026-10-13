मुंबई में अब सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, BMC ने दिया कीमत बढ़ाने का नया प्रस्ताव

मुंबई में अब सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा, BMC ने दिया कीमत बढ़ाने का नया प्रस्ताव
मुंबई में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अब सार्वजनिक 'भुगतान करो और इस्तेमाल करो' शौचालयों के लिए पैसे लेना चाहती है। अभी ये मुफ्त या 2 रुपये में मिलते हैं, लेकिन अब पेशाब के लिए 1 रुपया और वॉशरूम के लिए 5 रुपये लगेंगे। अगर आप बाथरूम की पूरी सुविधा इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए 10 रुपये देने पड़ सकते हैं, जो पहले के दाम से दोगुना है।
ऑपरेटर्स ने लागत का हवाला दिया
दरअसल, इन शौचालयों को चलाने वाली प्राइवेट एजेंसियां और NGO सफाई और रखरखाव के खर्चों से जूझ रहे हैं। शहर के 846 कॉम्प्लेक्स में ऐसे शौचालय हैं। BMC के एक अधिकारी ने बताया कि फीस बढ़ाने से वे खर्चों का बेहतर तरीके से इंतजाम कर पाएंगे। इसके अलावा, BMC कई शौचालयों का नवीनीकरण करने और उनमें डिजिटल निगरानी लगाने की भी योजना बना रही है। हालांकि, करीब 8,173 सामुदायिक शौचालय परिसरों पर अभी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस योजना को लागू होने से पहले अभी शहरी समूह के नेताओं से हरी झंडी मिलना बाकी है।