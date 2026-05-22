मुंबई एक्वा लाइन फिर ठप, 50 मिनट फंसे यात्री; कब तक मिलेगी राहत?

लगातार रुकावटों के बावजूद एक्वा लाइन है शहर की जान

एक्वा लाइन दक्षिण मुंबई और उत्तरी उपनगरों के बीच रोजाना के सफर के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इसकी सेवाओं में देरी का असर लोगों पर बहुत बुरा पड़ता है। इस समस्या से जूझते हुए कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर तुरंत सही जानकारी देने की मांग की।

यह पहली बार नहीं है कि इस लाइन पर कोई बड़ी दिक्कत आई हो। इसी महीने की 6 तारीख को टर्मिनल 2 एयरपोर्ट स्टेशन पर आग लगने की वजह से भी एक बड़ी देरी हुई थी। इन लगातार आ रही रुकावटों के बावजूद, मुंबई में आवाजाही के लिए एक्वा लाइन आज भी एक अहम कड़ी बनी हुई है।