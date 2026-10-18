AOC ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई भेजने से किया इनकार, नियमों की पालना की मांग
मुंबई में 47 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC) नवी मुंबई में बनने वाले नए हवाई अड्डे पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को शिफ्ट करने की योजना से सहमत नहीं है। वे चाहते हैं कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) कोई भी बदलाव करने से पहले स्लॉट आवंटन के आधिकारिक नियमों का पालन करे। खासकर इसलिए भी क्योंकि MIAL ने 2027 dh गर्मियों के शेड्यूल के लिए 21 अक्टूबर तक एयरलाइंस से राय मांगी है।
एयरलाइंस करना चाहती हैं बातचीत
AOC का कहना है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सिर्फ अलग-अलग बात करने की बजाय पारदर्शी और सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। एयरलाइंस के विरोध के चलते इस अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के एक तिहाई स्लॉट में कटौती की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। अब अगली गर्मियों के शेड्यूल के लिए इस पर विचार होगा। एयरलाइंस टर्मिनल 1 को बेहतर बनाने को लेकर भी गंभीर बातचीत की मांग कर रही हैं। साथ ही, भविष्य में कोई भी बदलाव स्वीकार करने से पहले वे एयरपोर्ट के इस्तेमाल से जुड़ा पूरा डेटा भी देखना चाहती हैं।