AOC ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नवी मुंबई भेजने से किया इनकार, नियमों की पालना की मांग

AOC का कहना है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सिर्फ अलग-अलग बात करने की बजाय पारदर्शी और सामूहिक चर्चा होनी चाहिए। एयरलाइंस के विरोध के चलते इस अक्टूबर में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के एक तिहाई स्लॉट में कटौती की योजना को फिलहाल टाल दिया गया है। अब अगली गर्मियों के शेड्यूल के लिए इस पर विचार होगा। एयरलाइंस टर्मिनल 1 को बेहतर बनाने को लेकर भी गंभीर बातचीत की मांग कर रही हैं। साथ ही, भविष्य में कोई भी बदलाव स्वीकार करने से पहले वे एयरपोर्ट के इस्तेमाल से जुड़ा पूरा डेटा भी देखना चाहती हैं।