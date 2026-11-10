मुंबई से 22 वर्षीय युवती लापता: धर्मांतरण के जाल में फंसी? परिवार के आरोप पर FIR

इस लड़की को आखिरी बार 18 अक्टूबर को अपने घर पर देखा गया था। उसकी मां का मानना है कि उसे शादी और पैसों की मदद का झांसा देकर धर्मांतरण करवाया गया है। फिलहाल, इस मामले की जांच जोगेश्वरी ईस्ट के अमीना नगर में चल रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नए धर्मांतरण विरोधी कानून का कोई उल्लंघन हुआ है।