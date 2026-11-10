मुंबई से 22 वर्षीय युवती लापता: धर्मांतरण के जाल में फंसी? परिवार के आरोप पर FIR
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मुंबई से एक 22 साल की युवती लापता हो गई है। अब इस मामले में कुछ नई जानकारी सामने आई है। युवती की मां ने फैज अकबर खान पर बेटी का धर्म बदलवाने की चिंता जताई है। पुलिस को एक कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट और शादी का निमंत्रण मिला है, जिसके बाद महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 के तहत FIR दर्ज की गई है।
पुलिस कर रही है कथित धर्मांतरण की जांच
इस लड़की को आखिरी बार 18 अक्टूबर को अपने घर पर देखा गया था। उसकी मां का मानना है कि उसे शादी और पैसों की मदद का झांसा देकर धर्मांतरण करवाया गया है। फिलहाल, इस मामले की जांच जोगेश्वरी ईस्ट के अमीना नगर में चल रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नए धर्मांतरण विरोधी कानून का कोई उल्लंघन हुआ है।