मुंबई हवाई अड्डे का चौंकाने वाला फैसला: 50 लाख यात्रियों की उड़ानें होंगी कम

47 एयरलाइंस का प्रतिनिधित्व करने वाली एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी का कहना है कि उड़ानों में इन कटौतियों की कोई साफ जरूरत नहीं है। कमेटी ने बताया कि टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 में सालाना 50 लाख यात्रियों की क्षमता बढ़ने के बाद हवाई यातायात की मांग को आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह समूह हवाई अड्डा अधिकारियों से अपील कर रहा है कि वे मई 2013 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी स्लॉट-आवंटन दिशानिर्देशों और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के वर्ल्डवाइड एयरपोर्ट स्लॉट दिशानिर्देशों का पालन करें।