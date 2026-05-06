मुंबई हवाई अड्डा 7 मई को 6 घंटे के लिए बंद रहेगा, आखिर क्या है कारण?

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (CSMIA) गुरुवार, 7 मई को पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान न कोई विमान उड़ान भरेगा और न ही कोई विमान उतरेगा। यह बंद 7 मई को सुबह 11 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच, हवाई अड्डे में किसी भी यात्री की आवाजाही की मनाही रहेगी। हवाई अड्डा 6 घंटा बंद रहने से यात्रियों को कई दिक्कतें हो सकती हैं।

यात्रा क्यों बंद रहेगा हवाई अड्डा? मुंबई हवाई अड्डे में मानसून शुरू होने से पहले वार्षिक रखरखाव का काम किया जाना है। इसके तहत प्राथमिक रनवे 09/27 और द्वितीयक रनवे 14/32 पर काम चलेगा। बता दें कि मुंबई में हर साल मानसून अपना कहर बरपाती है, जिसमें जलभराव आम बात होती है। ऐसे में हवाई अड्डे के 1,033 एकड़ के विशाल क्षेत्र को बेहतरीन स्थिति में रखने के लिए रखरखाव किया जा रहा है। इसके लिए एक विशेष टीम रनवे की टूट-फूट की जांच करती है।

तैयारी 6 महीने पहले से हो रही है तैयारी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (MIAL) ने रखरखाव की तैयारी 6 महीने पहले शुरू कर दी थी। उसने इस संबंध में एयरलाइंस और विमानन अधिकारियों के साथ योजना बनाई थी। इसलिए अधिकांश एयरलाइंस ने अपने शेड्यूल में फेरबदल कर लिया है। कुछ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर सैकड़ों यात्रियों को रद्द होने, देरी और मार्ग परिवर्तन के कारण परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें, पश्चिम एशिया तनाव के कारण पहले ही 170 से अधिक उड़ानें रद्द है।

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