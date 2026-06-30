भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता सौदा तय, जानिए क्या होंगे फायदे

समझौता 2030 तक 47.29 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य कर सकता है हासिल

बातचीत लगभग पूरी हो चुकी है, खासकर टैरिफ और भारतीय उत्पादों को दी जाने वाली खास छूट जैसे अहम मुद्दों पर। अघी का कहना है कि यह समझौता 2030 तक 500 अरब डॉलर (लगभग 47.29 लाख करोड़ रुपये) के व्यापार लक्ष्य को हासिल करने की रफ्तार काफी तेज कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे-जैसे अमेरिकी कंपनियां चीन से अपनी सप्लाई चेन हटा रही हैं, भारत एक बड़े नए केंद्र (हब) के तौर पर सामने आ रहा है।