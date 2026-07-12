दिल्ली में कीचड़ उछलने पर 5 नाबालिगों ने की युवक की हत्या

दिल्ली में गलती से उछला कीचड़, 5 नाबलिकों ने चाकू से गोदकर की युवक की हत्या

लेखन भारत शर्मा 06:20 pm Jul 12, 202606:20 pm

क्या है खबर?

दिल्ली से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहां 5 नाबलिकों ने एक युवक की चाकू से गोकदर इसलिए हत्या कर दी कि उसकी गलती उन पर कीचड़ के छींटे लग गए थे। पुलिस ने इस मामले में अब 5 नाबालिगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 9 जुलाई को केशव पुरम की ओर जाने वाले प्रेम बारी पुल के पास हुई थी। पुलिस अब चाकू बरामद करने का प्रयास कर रही है।