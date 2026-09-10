2.5 लाख के कर्ज ने ली MPSC अभ्यर्थी की जान, सुसाइड नोट में 19 नाम
महाराष्ट्र में 28 साल के प्रथमेश नाम के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। वह MPSC परीक्षा की तैयारी कर रहा था। बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपये के कर्ज के आर्थिक दबाव में आकर उसने यह कदम उठाया।
नवी पेठ स्थित उसके किराए के फ्लैट से पुलिस को 2 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। इस नोट में उसने 19 लोगों के नाम लिखे हैं। साथ ही, उसने साफ-साफ बताया है कि उसने किससे कितने पैसे उधार लिए और उनमें से कितने चुका दिए थे।
कर्ज मामले में पुलिस ने परिवार से पूछताछ की
प्रथमेश पर करीब 2.5 लाख रुपये का कर्ज था, जिसका ब्यौरा उसने कर्ज देने वालों के नाम और चुकाई गई रकम के साथ अपने नोट में दिया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये कर्ज कैसे बढ़ता चला गया।
इस सिलसिले में पुलिस प्रथमेश के परिवार से भी पूछताछ कर रही है, जो खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पुलिस अधिकारी हृषिकेश रावले ने बताया कि कर्ज से जुड़ी जानकारी इस जांच का मुख्य हिस्सा है। जांच के तहत प्रथमेश के शव का पोस्टमॉर्टम भी कराया जा रहा है।