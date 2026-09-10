2.5 लाख के कर्ज ने ली MPSC अभ्यर्थी की जान, सुसाइड नोट में 19 नाम

प्रथमेश पर करीब 2.5 लाख रुपये का कर्ज था, जिसका ब्यौरा उसने कर्ज देने वालों के नाम और चुकाई गई रकम के साथ अपने नोट में दिया था। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये कर्ज कैसे बढ़ता चला गया।

इस सिलसिले में पुलिस प्रथमेश के परिवार से भी पूछताछ कर रही है, जो खुद भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। पुलिस अधिकारी हृषिकेश रावले ने बताया कि कर्ज से जुड़ी जानकारी इस जांच का मुख्य हिस्सा है। जांच के तहत प्रथमेश के शव का पोस्टमॉर्टम भी कराया जा रहा है।