मध्य प्रदेश पुलिस में बंपर भर्ती, 7,500 कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन शुरू

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। हालांकि, अगर आप मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय से हैं, तो 8वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें, तो 6 अक्टूबर तक आपकी उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए।

सरकारी नियमों के अनुसार, उम्र में कुछ खास छूट भी मिलेगी। आवेदन शुल्क के तौर पर, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 700 रुपये देने होंगे, जबकि मध्य प्रदेश के SC/ST/OBC और EWS वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 350 रुपये रखा गया है। चयन प्रक्रिया में कई चरण शामिल होंगे, जिनमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता टेस्ट (फिजिकल टेस्ट), दस्तावेजों की जांच और आखिर में मेडिकल जांच शामिल है। शारीरिक माप दंड के हिसाब से, पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 160 से 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए यह कम से कम 155 सेंटीमीटर तय की गई है।