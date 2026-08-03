सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हमला हुआ है

सांसद पप्पू यादव पर दिल्ली में हमला, चप्पल फेंकी; अब तक क्या-क्या पता है?

लेखन आबिद खान 10:01 am Aug 03, 202610:01 am

क्या है खबर?

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली स्थित आवास पर एक शख्स ने कथित तौर पर हमला कर दिया। पप्पू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी आरोपी शख्स ने उन पर चप्पल फेंक दी। इसके बाद पप्पू के समर्थकों ने आरोपी के साथ मारपीट की। ये भी दावा किया गया कि आरोपी अपने साथ चाकू लेकर आया था। उसके एक साथी को भी पकड़ा गया है। आइए पूरा मामला जानते हैं।