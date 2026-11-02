भोपाल में पत्नी और मां समेत 2 बच्चों की हत्या, आरोपी खुद ट्रेन के आगे कूदा

लेखन गजेंद्र 03:38 pm Nov 02, 202603:38 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोंगटे खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी, मां और 2 बच्चों की हत्या की, फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना मालीखेड़ी इलाके की है। मृतकों में नरेंद्र साहू (35), उनकी मां सरस्वती साहू (50), पत्नी सोमलता (29), बेटी कृति (10) और बेटा खुश (6) शामिल है। नरेंद्र का शव सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के चोपड़ा कलां स्थित रेलवे ट्रैक पर मिला है।