मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेट्रोल के 250 रुपये मांगने पर पंप कर्मचारी को आग लगाई (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पेट्रोल के 250 रुपये मांगने पर पंप कर्मचारी को आग लगाई

लेखन गजेंद्र 04:06 pm Jun 25, 202604:06 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पेट्रोल के 250 रुपये मांगने पर एक पंप कर्मचारी को 3 लोगों ने आग लगा दी। घटना थाटीपुर थाान क्षेत्र में बुधवार देर रात 12 बजे घटी है। पीड़ित का नाम आकाश सेंगर है, जो पंप पर चौकीदारी करता है। उसको बचाने में उसके पिता भी झुलस गए। घटना को अंजाम देने वाले 3 युवकों में सचिन गुर्जर और अरविंद छावई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।