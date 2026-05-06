ग्वालियर: शादी से लौट रहे दोस्तों की कार बनी आग का गोला, 2 की मौत
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बुधवार को एक चलती कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा डाबरा इलाके में हुआ है। घटना के समय तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उस पर बिजली के तार गिर पड़े। बताया जा रहा है कि 11kv बिजली के खंभे से तार गिरने पर पूरी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई।
हादसा
शादी से लौट रहे थे 3 दोस्त
छतरपुर निवासी अवधेश विश्वकर्मा (32) और रामजी सोनी (33) शिवपुरी आए थे। यहां अवधेश के बहनोई अविनाश झा (29) रहते हैं। तीनों ग्वालियर में दोस्त की शादी में गए थे। बुधवार तड़के वे शिवपुरी लौट रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्द-44 के अर्रु तिराहे पर उनकी स्विफ्ट कार सड़क किनारे खंभे से टकरा गई और तार कार पर गिर गए। कार के अगले दरवाजे लॉक होने से अवधेश और रामजी फंस गए, जबकि पीछे बैठा अविनाश बाहर गिरने से बच गया।
जांच
कार में रखे पटाखों से आग बढ़ी
पुलिस ने बताया कि तीनों ने कार में शादी के पटाखे रखे थे, जो बच गए थे। हादसे के दौरान पटाखों की वजह से आग ने भीषण रूप ले लिया। कार अवधेश चला रहे थे। पुलिस ने बताया कि अवधेश की 2 साल पहले शादी हुई थी। उनका 9 महीने का बेटा है। रामजी सोना-चांदी का कारोबार करते थे, उनकी 3 बेटियां हैं। दोनों के कार में सिर्फ कंकाल बचे थे। अवधेश की 4 माह की एक बच्ची है।
ट्विटर पोस्ट
हादसे के बाद कार में लगी आग
#मध्य प्रदेश : ग्वालियर में एक भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। इससे कार में तुरंत आग लग गई, हादसे के समय कार में तीन युवक सवार थे, जिनमें से दो जिंदा जल गए। pic.twitter.com/UW8rZZ9g6Y— Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) May 6, 2026