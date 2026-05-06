मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हादसे के बाद जली कार

ग्वालियर: शादी से लौट रहे दोस्तों की कार बनी आग का गोला, 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 05:56 pm May 06, 202605:56 pm

क्या है खबर?

मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बुधवार को एक चलती कार में आग लग गई, जिससे उसमें सवार 2 लोग जिंदा जल गए। हादसा डाबरा इलाके में हुआ है। घटना के समय तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराकर पलट गई, जिसके बाद उस पर बिजली के तार गिर पड़े। बताया जा रहा है कि 11kv बिजली के खंभे से तार गिरने पर पूरी कार में आग लग गई और देखते ही देखते आग का गोला बन गई।