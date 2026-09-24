IIT बॉम्बे में बवाल: सांसद गायकवाड़ हिरासत में, जातिगत उत्पीड़न के आरोपों से भाजपा-RSS निशाने पर
कांग्रेस की सांसद वर्षा गायकवाड़ और NSUI कार्यकर्ता गुरुवार को IIT बॉम्बे के बाहर प्रदर्शन करते हुए हिरासत में लिए गए। वे बीटेक के दूसरे साल के छात्र साहिल वाकोड़े के लिए न्याय की मांग कर रहे थे।
साहिल का शव 18 सितंबर को उनके हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिला था। उनके माता-पिता ने बताया कि साहिल ने उन्हें जातिसूचक गालियां मिलने के बारे में बताया था। कथित तौर पर, साहिल को मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया था।
गायकवाड़ ने भाजपा और RSS को ठहराया दोषी
सांसद गायकवाड़ ने भाजपा और RSS को साहिल की मौत का दोषी ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा और RSS ने शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया है, और इस तरह की घटनाएं बार-बार हो रही हैं।"
गायकवाड़ ने साहिल की मौत को 'संस्थागत हत्या' करार दिया। कांग्रेस के नेताओं ने साहिल के परिवार को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से संपर्क किया है। प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए घटनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था।