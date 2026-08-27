नेपाल में बाढ़: मुंबई के जाने-माने पर्वतारोही लापता, महाराष्ट्र के कई पर्यटक भी फंसे
मुंबई के जाने-माने पर्वतारोही और डॉक्टर मिलिंद पी चितले गुरुवार को नेपाल में आई अचानक बाढ़ के बाद से लापता हो गए हैं। उनके दोस्त और साथी ट्रेकर्स उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नेपाल में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है।
डॉक्टर चितले पर्वतारोहण के क्षेत्र में बहुत अनुभवी माने जाते हैं। उन्होंने मुंबई और पुणे से आए कई समूहों का नेपाल में सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है।
नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के पर्यटकों का पता लगाने की कोशिश
महाराष्ट्र सरकार उन सभी पर्यटकों का पता लगाने में जुटी है जो नेपाल में फंस गए हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। अब तक खबर है कि महाराष्ट्र के 7 पर्यटक फंस हुए हैं, जिनमें मुंबई और पुणे के लोग शामिल हैं। हालांकि, मुंबई के 2 और पुणे के 2 पर्यटकों ने अपने होटल से संपर्क करके बताया है कि वे सुरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है।
नेपाल में बाढ़ के बाद संचार व्यवस्था ठप्प
नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई है। इसी वजह से महाराष्ट्र के कई पर्यटक वहां फंस गए हैं।