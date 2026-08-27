नेपाल में बाढ़: मुंबई के जाने-माने पर्वतारोही लापता, महाराष्ट्र के कई पर्यटक भी फंसे

महाराष्ट्र सरकार उन सभी पर्यटकों का पता लगाने में जुटी है जो नेपाल में फंस गए हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। अब तक खबर है कि महाराष्ट्र के 7 पर्यटक फंस हुए हैं, जिनमें मुंबई और पुणे के लोग शामिल हैं। हालांकि, मुंबई के 2 और पुणे के 2 पर्यटकों ने अपने होटल से संपर्क करके बताया है कि वे सुरक्षित हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए जरूरी जानकारी जुटाई जा रही है।