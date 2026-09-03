सचिवालय, ओलिंपिक सिटी और फॉर्मूला 1 ट्रैक; चेन्नई के लिए मुख्यमंत्री थलापति विजय के ऐलान
क्या है खबर?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने चेन्नई के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की हैं। इनमें 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाला नया सचिवालय-सह-विधानसभा परिसर, ओलंपिक शहर और फॉर्मूला 1 और दूसरे अंतरराष्ट्रीय रेसिंग आयोजनों के लिए मोटर स्पोर्ट्स सिटी शामिल है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य चेन्नई के प्रशासनिक और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को नया रूप देते हुए शहर को शासन और खेलों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।
घोषणाएं
20 लाख वर्ग फुट में बनेगा सचिवालय और विधानसभा परिसर
विजय ने चेन्नई में 20 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में एक नए एकीकृत सचिवालय और विधानसभा परिसर के निर्माण की घोषणा की है। इसकी अनुमानित लागत 1,200 करोड़ रुपये है।
यह नया परिसर राज्य सरकार के सभी विभागों को एक ही प्रशासनिक परिसर में साथ लाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम तमिलनाडु की अगले 100 वर्षों की प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी था।
फिलहाल सचिवालय फोर्ट सेंट जॉर्ज में है।
स्पोर्ट्स शहर
आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ओलिंपिक शहर
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, ओलिंपिक शहर का विकास तमिलनाडु खेल विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
इसमें विश्व स्तरीय खेल के मैदान, अत्याधुनिक खेल उपकरण, प्रशिक्षण केंद्र, समर्पित खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा केंद्र, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और आवास सुविधाएं भी शामिल होंगी।
इसका उद्देश्य राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों में ज्यादा पदक जीतने में मदद करना है।
मोटर स्पोर्ट्स शहर
फॉर्मूला 1 रेसों के आयोजन के लिए स्पोर्ट्स सिटी
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की फॉर्मूला रेसिंग प्रतियोगिताओं की मेजबानी करने के उद्देश्य से एक समर्पित मोटर स्पोर्ट्स सिटी की भी घोषणा की है।
इसमें फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3 और फॉर्मूला 4 की रेसों की मेजबानी के साथ-साथ पेशेवर रेसरों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सुविधाएं होंगी।
यह घोषणा ऐसे समय हुई है, जब युवा मामले और खेल मंत्रालय ने देश में मोटरस्पोर्ट्स की निगरानी के लिए जून में एक कार्य बल का गठन किया था।
मामले
विजय ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का किया था ऐलान
एक दिन पहले ही विजय ने किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का ऐलान किया था। ये मामले द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (DMK) के कार्यकाल में दर्ज किए गए थे।
इसके अलावा उन्होंने मदुरै में अंडरग्राउंड सीवेरज के लिए 2,400 करोड़, चेन्नई की सड़कों के लिए 1,850 करोड़, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के लिए 547 करोड़ और पानी की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया था।