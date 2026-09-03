थलापति विजय ने चेन्नई के लिए बड़ी घोषणाएं की है

सचिवालय, ओलिंपिक सिटी और फॉर्मूला 1 ट्रैक; चेन्नई के लिए मुख्यमंत्री थलापति विजय के ऐलान

लेखन आबिद खान 04:15 pm Sep 03, 202604:15 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने चेन्नई के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की हैं। इनमें 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाला नया सचिवालय-सह-विधानसभा परिसर, ओलंपिक शहर और फॉर्मूला 1 और दूसरे अंतरराष्ट्रीय रेसिंग आयोजनों के लिए मोटर स्पोर्ट्स सिटी शामिल है। सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य चेन्नई के प्रशासनिक और खेल संबंधी बुनियादी ढांचे को नया रूप देते हुए शहर को शासन और खेलों के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।