चंडीगढ़: 18 साल की ब्रेन डेड किशोरी ने 4 लोगों को दी नई जिंदगी

सुरिंदर की एक किडनी और एक पैंक्रियास 31 साल के एक शख्स को लगाए गए। इस मुश्किल और मैराथन सर्जरी में करीब 13 घंटे लगे और इसे कई मेडिकल टीमों ने मिलकर पूरा किया।

डॉक्टरों का कहना है कि यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सभी ने मिलकर काम किया। उनकी दूसरी किडनी 15 साल के एक मरीज को दी गई। वहीं, उनके दान किए गए कॉर्निया से 2 और लोग दुनिया देख पाएंगे।