चंडीगढ़: 18 साल की ब्रेन डेड किशोरी ने 4 लोगों को दी नई जिंदगी
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खरड़ की 18 साल की सुरिंदर कौर एक दुखद हादसे में ब्रेन डेड हो गई थीं। उनकी मां ने हिम्मत करके चंडीगढ़ के PGIMER में उनके अंग दान करने का बड़ा फैसला लिया। मां के इस फैसले से सुरिंदर की किडनी, पैंक्रियास और कॉर्निया 4 लोगों की जिंदगी रोशन कर गए।
13 घंटे चली मैराथन सर्जरी से किडनी-पैंक्रियास का प्रत्यारोपण हुआ
सुरिंदर की एक किडनी और एक पैंक्रियास 31 साल के एक शख्स को लगाए गए। इस मुश्किल और मैराथन सर्जरी में करीब 13 घंटे लगे और इसे कई मेडिकल टीमों ने मिलकर पूरा किया।
डॉक्टरों का कहना है कि यह सब इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सभी ने मिलकर काम किया। उनकी दूसरी किडनी 15 साल के एक मरीज को दी गई। वहीं, उनके दान किए गए कॉर्निया से 2 और लोग दुनिया देख पाएंगे।