मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की 2-4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में की 2-4 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी

लेखन भारत शर्मा 12:07 pm Nov 11, 202612:07 pm

क्या है खबर?

त्योहारों की रौनक के बीच आम उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। दिल्ली और NCR में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचने वाली प्रमुख कंपनी मदर डेयरी ने दूध की कीमतों में 2 से 4 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी गुरुवार (12 नवंबर) से लागू होगी। इससे पहले कंपनी ने इसी साल 14 मई को दूध के दाम बढ़ाए थे। हालांकि, मदर डेयरी के प्रवक्ता ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है।