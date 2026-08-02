दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना: सोती हुई मां-बेटी को जहरीले सांप ने डंसा, हुई मौत

शफीका के चिल्लाने पर जब परिवार जागा, तो उन्होंने कपड़ों के पास एक काला सांप देखा। बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि यह काला करैत सांप था। यह एक ऐसा सांप है जो दुर्लभ तो है, लेकिन बेहद जहरीला होता है।

मानसून के दिनों में बाढ़ का पानी घरों में आने पर यह सांप अक्सर अंदर घुस आते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, उन्हें अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी या साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है। यह जानना जरूरी है कि दिल्ली में सांप के काटने से मौत के मामले बहुत कम आते हैं। ऐसा आखिरी मामला करीब 2 साल पहले रिपोर्ट किया गया था।