दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना: सोती हुई मां-बेटी को जहरीले सांप ने डंसा, हुई मौत
दिल्ली के त्रिवेणी कॉलोनी बख्तवारपुर में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। यहां 41 साल की शफीका प्रवीण (जो सकीना नाम से भी जानी जाती थीं) और उनकी 13 साल की बेटी आफिया की सांप के काटने से मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब मां-बेटी अपने परिवार के साथ सो रही थीं। तड़के करीब 4 बजे सांप ने उन्हें काटा। परिवार ने फौरन दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही घंटों में दोनों ने अपनी जान गंवा दी।
विशेषज्ञों ने काले करैत की पहचान की
शफीका के चिल्लाने पर जब परिवार जागा, तो उन्होंने कपड़ों के पास एक काला सांप देखा। बाद में विशेषज्ञों ने बताया कि यह काला करैत सांप था। यह एक ऐसा सांप है जो दुर्लभ तो है, लेकिन बेहद जहरीला होता है।
मानसून के दिनों में बाढ़ का पानी घरों में आने पर यह सांप अक्सर अंदर घुस आते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, उन्हें अभी तक किसी भी तरह की गड़बड़ी या साजिश का कोई संकेत नहीं मिला है। यह जानना जरूरी है कि दिल्ली में सांप के काटने से मौत के मामले बहुत कम आते हैं। ऐसा आखिरी मामला करीब 2 साल पहले रिपोर्ट किया गया था।