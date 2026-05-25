NEET-UG लीक में NTA का बड़ा हाथ: विशेषज्ञ ने ही बेचे 132 सवाल, 'मॉक टेस्ट' से खुला राज देश May 25, 2026

NEET-UG परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। इसकी वजह 2 बड़ी गिरफ्तारियां हैं। इनमें रेनूकाई करियर सेंटर (RCC) चलाने वाले शिवराज मोटेगांवकर और NTA के रिटायर्ड विषय विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुलकर्णी ने NTA के लिए पेपर का अनुवाद करते समय 132 सवाल लीक कर दिए थे और उन्हें मोटेगांवकर तक पहुंचाया था।

इसका खुलासा तब हुआ जब RCC ने 3 मई की परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले एक मॉक टेस्ट लिया। इस टेस्ट में 45 में से 42 सवाल हूबहू वही थे, साथ ही उनके जवाब भी मौजूद थे। छात्रों का एक वीडियो सामने आने के बाद मामला और बिगड़ गया, जिसमें उन्होंने इस समानता की पुष्टि की थी। मई में ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि मोटेगांवकर के भाई श्रीकृष्णा का कहना है कि उनके भाई निर्दोष हैं।