NEET-UG लीक में NTA का बड़ा हाथ: विशेषज्ञ ने ही बेचे 132 सवाल, 'मॉक टेस्ट' से खुला राज
NEET-UG परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है। इसकी वजह 2 बड़ी गिरफ्तारियां हैं। इनमें रेनूकाई करियर सेंटर (RCC) चलाने वाले शिवराज मोटेगांवकर और NTA के रिटायर्ड विषय विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कुलकर्णी ने NTA के लिए पेपर का अनुवाद करते समय 132 सवाल लीक कर दिए थे और उन्हें मोटेगांवकर तक पहुंचाया था।
इसका खुलासा तब हुआ जब RCC ने 3 मई की परीक्षा से ठीक 24 घंटे पहले एक मॉक टेस्ट लिया। इस टेस्ट में 45 में से 42 सवाल हूबहू वही थे, साथ ही उनके जवाब भी मौजूद थे। छात्रों का एक वीडियो सामने आने के बाद मामला और बिगड़ गया, जिसमें उन्होंने इस समानता की पुष्टि की थी। मई में ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था, हालांकि मोटेगांवकर के भाई श्रीकृष्णा का कहना है कि उनके भाई निर्दोष हैं।
लातूर के शिक्षकों ने एक समान पाठ्यक्रम की मांग की
इस घोटाले ने लातूर के मशहूर 'लातूर पैटर्न' कोचिंग व्यवस्था पर बुरा असर डाला है। यह व्यवस्था उन छात्रों को तैयार करने के लिए जानी जाती थी जो ऊंचे अंक हासिल करते थे, और इसमें महंगे ट्यूटरों की अहम भूमिका होती थी। अब यहां के शिक्षक जिले की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं। वे बड़े कोचिंग सेंटरों पर छात्रों की निर्भरता कम करने के लिए एक समान पाठ्यक्रम लागू करने जैसे बदलावों की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इन बदलावों से लोगों का खोया हुआ भरोसा वापस लौटेगा और हर उस छात्र के लिए बराबरी का माहौल बनेगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।