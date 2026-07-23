मुंबई में प्रदर्शनों को लेकर FIR, आधे से ज्यादा युवा 25 साल से कम उम्र के

जिन 7 FIR में 301 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से 261 की उम्र का ब्यौरा सामने आया है। इस ब्यौरे के अनुसार, आधे से ज्यादा लोग 18 से 25 साल के बीच के थे, जबकि करीब एक-तिहाई महिलाएं थीं। पुलिस ने कुल 8 FIR को मिलाकर एक कर दिया। आरोपियों को व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजे गए, जिनमें उन्हें पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था।

कई लोगों को तो तब पता चला कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है, जब पुलिस खुद उनके घर पहुंची। इन सभी मामलों में दर्ज किए गए अपराध जमानती हैं और इनमें अधिकतम 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।