मुंबई में प्रदर्शनों को लेकर FIR, आधे से ज्यादा युवा 25 साल से कम उम्र के
दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में मुंबई में जो प्रदर्शन हुए थे, उनमें दर्ज FIR में नामजद किए गए लोगों में से आधे से ज्यादा 25 साल या उससे कम उम्र के पाए गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये प्रदर्शन NEET पेपर लीक के विरोध में शुरू हुए थे। साथ ही, इन प्रदर्शनों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई थी। इन प्रदर्शनों के बाद कुल 15 FIR दर्ज की गईं, जिनमें करीब 1500 लोगों के नाम शामिल थे।
पुलिस ने 8 FIR को एक में मिलाया
जिन 7 FIR में 301 लोगों के नाम दर्ज किए गए थे, उनमें से 261 की उम्र का ब्यौरा सामने आया है। इस ब्यौरे के अनुसार, आधे से ज्यादा लोग 18 से 25 साल के बीच के थे, जबकि करीब एक-तिहाई महिलाएं थीं। पुलिस ने कुल 8 FIR को मिलाकर एक कर दिया। आरोपियों को व्हाट्सएप के जरिए नोटिस भेजे गए, जिनमें उन्हें पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए कहा गया था।
कई लोगों को तो तब पता चला कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज हुआ है, जब पुलिस खुद उनके घर पहुंची। इन सभी मामलों में दर्ज किए गए अपराध जमानती हैं और इनमें अधिकतम 2 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है।