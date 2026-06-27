केंद्रीय मंत्री ने अपने ही मंत्रालय की योजना से ली 99 लाख की सब्सिडी- रिपोर्ट

रिपोर्ट

अजमेर स्थित विशाल खेत के लिए ली गई सब्सिडी

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान के अजमेर स्थित पीह में एक विशाल खेत है, जहां कृत्रिम तालाब और 4 पॉलीहाउस बने हैं। यहां साइनबोर्ड पर लिखा है, 'राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त।' बोर्ड पर लाभार्थी का नाम भागीरथ चौधरी और सब्सिडी की राशि 99.60 लाख रुपये लिखी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सामने आया है कि चौधरी को यह सब्सिडी उसी मंत्रालय की योजना से मिली है, जिसमें वह खुद मंत्री हैं।