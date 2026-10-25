वाहन डेटा लीक की आशंका पर MoRTH की बड़ी कार्रवाई, CERT-In करेगा फोरेंसिक ऑडिट

MoRTH अब IT के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारियों को साझा करने के नियमों को और सख्त बना रहा है। उन्होंने ऐप स्टोर से उन ऐप्स को हटाने के लिए भी कहा है जो इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।

इतना ही नहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) की भी जांच चल रही है, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब से, सरकारी एजेंसियों को डेटा मांगने के लिए परिवहन सचिव से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही, डेटा मांगने वाले अधिकारियों की पहचान आधार-आधारित डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या वीडियो केवाईसी (KYC) के जरिए प्रमाणित की जाएगी।