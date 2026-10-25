वाहन डेटा लीक की आशंका पर MoRTH की बड़ी कार्रवाई, CERT-In करेगा फोरेंसिक ऑडिट
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) अपने खास पोर्टलों - वाहन (VAHAN), सारथी (SARATHI), ई-चालान और PUCC की जांच कर रहा है। यह जांच इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसी खबरें आई थीं कि लोगों का निजी और गाड़ियों से जुड़ा डेटा ऑनलाइन सस्ते में बेचा जा रहा है।
सरकार की साइबर टीम, CERT-In इस पूरे मामले की फोरेंसिक ऑडिट करेगी। इसका मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि यह लीक आखिर कैसे हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से न हों, इसके लिए उपाय करना है।
MoRTH और MeitY परिवहन डेटा साझाकरण को करेंगे सख्त
MoRTH अब IT के साथ मिलकर संवेदनशील जानकारियों को साझा करने के नियमों को और सख्त बना रहा है। उन्होंने ऐप स्टोर से उन ऐप्स को हटाने के लिए भी कहा है जो इस डेटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) की भी जांच चल रही है, ताकि यह देखा जा सके कि कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। अब से, सरकारी एजेंसियों को डेटा मांगने के लिए परिवहन सचिव से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही, डेटा मांगने वाले अधिकारियों की पहचान आधार-आधारित डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या वीडियो केवाईसी (KYC) के जरिए प्रमाणित की जाएगी।